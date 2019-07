In rosso i Listini europei. Milano la peggiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. L'attenzione degli investitori resta concentrata sullesui tassi d'interesse e suiSul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,115. Poco mosso anche l'Oro a 1.426,2 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,70%.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +200 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,61%.soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,75%. Resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,23%. Debole Parigi, con un modesto ribasso dello 0,40%. Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,32%.Nel listino, i settori telecomunicazioni (-2,13%), automotive (-1,82%) e bancario (-1,77%) sono tra i più venduti.Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneLe peggiori performance si registrano su Pirelli, che ottiene -2,60%.Seduta drammatica per Telecom Italia, che crolla del 2,52%.Sensibili perdite per Fiat Chrysler, in calo del 2,39%.Tra le banche, preda dei venditori UBI Banca, con un decremento del 2,37%.Al Top tra le azioni italiane a, Biesse (+1,88%), Maire Tecnimont (+1,17%), Rai Way (+0,74%) e Aeroporto di Bologna (+0,68%). Giù Fincantieri, -3,47%. Tonfo di Banca Ifis, che mostra una caduta del 2,46%. Lettera su Banca MPS, che registra un importante calo del 2,41%.