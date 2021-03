23 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee su cui pesano i nuovi lockdown in Francia e Germania mentre la campagna vaccinale stenta a decollare.



Sul mercato valutario, sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,31%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.737,6 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,17 dollari per barile, in forte calo del 2,26%.



Invariato lo spread, che si posiziona a +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%.

Tra i listini europei tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,43%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,34%. Piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,53%. Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dello 0,86% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 26.201 punti.



In luce sul listino milanese i comparti utility (+2,43%), media (+1,95%) e tecnologia (+1,37%).



In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-4,77%), bancario (-2,02%) e servizi finanziari (-2,02%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, Telecom Italia avanza dell'1,25%.



Performance modesta per DiaSorin, che mostra un moderato rialzo dell'1,00%.



Resistente BPER, che segna un piccolo aumento dello 0,66%.



Snam avanza dello 0,61%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -2,87%.



Sotto pressione Saipem, con un forte ribasso del 2,40%.



Sensibili perdite per Banca Mediolanum, in calo del 2,30%.



Soffre CNH Industrial, che evidenzia una perdita del 2,10%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Bff Bank (+2,50%), Mutuionline (+1,65%), Rai Way (+1,04%) e Dea Capital (+0,99%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS, che continua la seduta con -4,18%.



In apnea Technogym, che arretra del 2,22%.



Preda dei venditori Saras, con un decremento dell'1,99%.



Si concentrano le vendite su Danieli, che soffre un calo dell'1,90%.