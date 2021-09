In rosso FNM dopo la diffusione del Piano Strategico 2021-2025

1 Minuto di Lettura

Venerdì 17 Settembre 2021, 10:00







(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo FNM, che si attesta a 0,611, con un calo dell'1,45%. La società ha diffuso - ieri sera a mercato chiuso - il Piano Strategico 2021-2025, che sarà presentato alla comunità finanziaria oggi alle 14.00. Il titolo della società attiva nella mobilità integrata era comunque salito molto nella giornata di ieri, registrando un +8,77% in chiusura (i prezzi erano passati dallo 0,57 della chiusura di mercoledì agli 0,62 di ieri sera).



Il piano prevede, tra le altre cose, una crescita del dividendo per azione con un CAGR 2021-2025 del 16%, investimenti pari a circa 850 milioni di euro e una spinta sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance.



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 0,5967 e successiva a quota 0,5823. Resistenza a 0,6257.