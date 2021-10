In ribasso tutti i mercati europei

Lunedì 18 Ottobre 2021, 18:00

(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'S&P-500, dove l'attenzione si focalizza sulla stagione delle trimestrali delle società.



Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,16. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.768,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,90%.



Tra i mercati del Vecchio Continente si concentrano le vendite su Francoforte, che soffre un calo dello 0,72%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,42%, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,81%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,83%) e si attesta su 26.269 punti in chiusura; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 29.078 punti.

Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,35 miliardi di euro, con un incremento del 31,04%, rispetto ai precedenti 2,56 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,76 miliardi.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 2,18%.



Denaro su BPER, che registra un rialzo dell'1,58%.



Bilancio decisamente positivo per Banca Generali, che vanta un progresso dell'1,41%.



Buona performance per Azimut, che cresce dell'1,06%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Unipol, che ha chiuso a -4,71%.



Seduta negativa per Intesa Sanpaolo, che mostra una perdita del 3,24%.



Sotto pressione Stellantis, che accusa un calo dell'1,82%.



Scivola Exor, con un netto svantaggio dell'1,61%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, doValue (+5,85%), Bff Bank (+3,13%), Tinexta (+2,72%) e Tamburi (+2,62%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Ifis, che ha archiviato la seduta a -4,29%.



Sessione nera per Autogrill, che lascia sul tappeto una perdita del 3,86%.



In caduta libera Unieuro, che affonda del 3,30%.



In rosso Alerion Clean Power, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.