In ribasso la Borsa di Milano, seguita dagli altri mercati europei

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, dopo il balzo della vigilia su alcune buone notizie relative alle trattative commerciali tra USA e Cina.Scambi ridotti alla vigilia di Ferragosto, con molti operatori lontani dalle sale per le ferie estive., con la produzione industriale ai minimi da 17 anni,con il PIL del 2° trimestre confermato in negativo.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,118. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.510,7 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 56,08 dollari per barile, con un ribasso dell'1,79%.Lieve calo dello spread, che scende a +222 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,58%.tonfo di Francoforte, che mostra una caduta dell'1,52%, negativa Londra, che scende dello 0,97%, mentre Parigi scende dell'1,35%.; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share crolla dell'1,70%, scendendo fino a 22.010 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,88%), come il FTSE Italia Star (-0,6%).Si distingue a Piazza Affari il settore media ed esibisce un +0,93% sul precedente.Nel listino, i settori materie prime (-3,00%), tecnologia (-2,82%) e bancario (-2,59%) sono tra i più venduti.Amplifon, che mette a segno un +0,63%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -3,67%.Lettera su Tenaris, che registra un importante calo del 3,28%.Affonda Banco BPM, con un ribasso del 3,23%.Crolla STMicroelectronics, con una flessione del 3,18%.Al Top tra le azioni italiane a, Mediaset (+2,86%), Tod's (+2,19%), Italmobiliare (+1,94%) e Ivs Group (+1,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Popolare di Sondrio, che prosegue le contrattazioni a -3,56%.Vendite a piene mani su Banca Ifis, che soffre un decremento del 3,09%.Pessima performance per Fincantieri, che registra un ribasso del 2,89%.Sessione nera per Biesse, che lascia sul tappeto una perdita del 2,79%.