In ribasso la Borsa di Milano. Maglia nera in Europa

(Teleborsa) -che guida il sell-off sulle principali Borse europee dopo il balzo dei casi di contagio di coronavirus al di fuori della Cina. Il peggioramento della situazione ha fatto aumentare isulla crescita globale.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Effetto virus cinese sulle commodities: continua il forte rialzo per l'oro, che segna un guadagno del 2,24%.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 51,35 dollari per barile, in netto calo del 3,80%.Sale molto lo spread, raggiungendo +144 punti base, con un deciso aumento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,95%.pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso del 3,40%. Sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto una perdita del 3,03%. In caduta libera Parigi, che affonda del 3,35%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno il 4,48%.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti viaggi e intrattenimento (-11,07%), vendite al dettaglio (-7,98%) e tecnologia (-6,67%).Unaper Piazza Affari, conLe più forti vendite si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -9,86%.Nel lusso, pesante Ferragamo, che segna una discesa di ben -7,64 punti percentuali.Giù anche Nexi che crolla del 6,99%.Nessun titolo del FTSE MidCap è riuscito ad uscire dal territorio negativo.I più forti ribassi si verificano su Autogrill, che continua la seduta con -12,46%.Sensibili perdite per OVS, in calo dell'11,79%.In apnea Anima Holding, che arretra dell'8,36%.Tonfo di De' Longhi, che mostra una caduta dell'8,15%.