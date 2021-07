In ribasso Boeing su atterraggio di emergenza aereo cargo 737

1 Minuto di Lettura

Venerdì 2 Luglio 2021, 18:00







(Teleborsa) - Ribasso per Boeing, che presenta una flessione dell'1,11%, portandosi a 237,1. A pesare sul colosso statunitense dell'aereonautica è la notizia che un aereo cargo 737 ha effettuato un atterraggio di emergenza al largo della costa di Honolulu (Hawaii), dopo che i piloti avevano segnalato problemi al motore.



"I piloti avevano segnalato problemi al motore e stavano tentando di tornare a Honolulu quando sono stati costretti a far atterrare l'aereo in acqua", ha detto la Federal Aviation Administration (FAA). La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha salvato entrambi i piloti.



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 233,7 e successiva a quota 230,3. Resistenza a 240,3.