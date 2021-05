3 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Rialzo marcato per Siemens Health.Ag, che tratta in utile dell'1,10% sui valori precedenti e si attesta a 48. Siemens Healthineers - la società di tecnologia medica del gruppo tedesco (il nome è l'unione di healthcare, engineer e pioneer) - ha rivisto al rialzo le sue vendite per l'intero anno e le previsioni di profitto.

La crescita dei ricavi è ora prevista tra il 14% e il 17% (in precedenza dall'8% al 12%), mentre l'utile per azione rettificato dovrebbe essere compreso tra 1,90 e 2,05 euro (in precedenza tra 1,63 e 1,82). La trimestrale si è chiusa con ricavi in crescita del 12,9% sullo stesso periodo dell'anno precedente, un EBIT Margin adjusted al 16,8%, un utile per azione adjusted a 0,44 euro e un free cash flow di 359 milioni di euro.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 48,54 e successiva a quota 49,56. Supporto a 47,52.