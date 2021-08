In rialzo Nvidia dopo acquisti azioni da parte di Nancy Pelosi

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Spicca il volo il chipmaker, che si attesta a 204,8, con un aumento del 3,45%. Il titolo Nvidia è salito dopo la rivelazione che la presidente della Camera Nancy Pelosi ha acquistato azioni e opzioni call - per un valore di 1,5 milioni di dollari - il 23 luglio. I membri del Congresso possono fare acquisti sul mercato azionario, ma sono obbligati a rendere noti quelli più consistenti.



L'apprezzamento per il titolo da parte di Pelosi bilancia le notizie in arrivo dal Regno Unito, dove l'antitrust ha affermato che la fusione tra Nvidia e ARM, leader europea dei chip, dovrebbe essere oggetto di un'indagine più lunga, in quanto l'accordo potrebbe dare a Nvidia un controllo eccessivo sui semiconduttori utilizzati nei servizi di data center, dispositivi intelligenti e console di gioco.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 207,4 e successiva a quota 214. Supporto a 200,8.







(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)