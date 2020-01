In rialzo Milano e gli altri Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee che festeggiano i nuovi record di Wall Street mentre prosegue senza soste la stagione delle trimestrali.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.556,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 58,9 dollari per barile.Scende lo spread, attestandosi a +162 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,36%.bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,67%, in luce Londra, con un +0,91%, andamento positivo per Parigi, che avanza dello 0,86%.; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.271 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,83%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti viaggi e intrattenimento (+1,92%), costruzioni (+1,65%) e utility (+1,24%).Tra idi Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+2,31%), Poste Italiane (+1,89%), Diasorin (+1,85%) e Ferrari (+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -1,06%.Pensosa Mediobanca, con un calo frazionale dello 0,69%.Al Top tra le azioni italiane a, OVS (+4,81%), Autogrill (+2,74%), doValue (+2,50%) e CIR (+2,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Maire Tecnimont, che prosegue le contrattazioni a -0,68%.