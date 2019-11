In rialzo Milano e gli altri Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Piazza Affari e le altre principali borse europee proseguono la seduta in cauto rialzo, conSul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 56,89 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,20%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,94%. Londra avanza dello 0,84%. Bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,37%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,79%, a 23.649 punti.servizi finanziari (+1,62%), materie prime (+1,24%) e bancario (+1,22%) in buona luce sul listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Azimut, che mostra un forte aumento del 2,54%.Decolla BPER, con un importante progresso del 2,17%, bene anche gli altri titoli bancari. Si muove in territorio positivo Unicredit, mostrando un incremento dell'1,94%.In evidenza Pirelli, che mostra un forte incremento del 2,05%.del FTSE MidCap, Banca Mediolanum (+2,87%), Anima Holding (+2,61%), Sesa (+2,08%) e Piaggio (+1,80%).Giornata fiacca per CIR, che segna un calo dello 0,74%. Piccola perdita per Autogrill, che scambia con un -0,7%.