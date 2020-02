In rialzo la performance dei mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari sostenuta dal risiko bancario, anche se sullo sfondo resta la cautela degli investitori sui timori per l'impatto sull'economia del coronavirus.Sul mercato valutario, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,08. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,41%.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,88%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,47%. Sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,93%. Performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,68%., con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,68%.Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+2,83%), beni per la casa (+1,68%) e sanitario (+1,68%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-2,06%) e media (-0,52%).di Piazza Affari, su di giri STMicroelectronics (+2,95%).Acquisti a piene mani su Nexi, che vanta un incremento del 2,72%.Effervescente Moncler, con un progresso del 2,39%.Incandescente Amplifon, che vanta un incisivo incremento del 2,37%.Le peggiori performance, invece, si registrano su BPER, che ottiene -2,95%.Giù Campari, che registra un ribasso del 2,06% al'indomani dei risultati.Al Top tra le azioni italiane a, Banca MPS (+6,60%), Anima Holding (+3,28%), Brunello Cucinelli (+2,38%) e Falck Renewables (+2,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Popolare di Sondrio, che prosegue le contrattazioni a -3,87%.Sessione nera per Mediaset, che lascia sul tappeto una perdita del 2,02%.Si concentrano le vendite su Credem, che soffre un calo dell'1,85%.Vendite su ASTM, che registra un ribasso dell'1,70%.