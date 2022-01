In rialzo la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli indici europei hanno iniziato il nuovo anno in rally, con l'indice paneuropeo STOXX 600 che ha raggiunto nuovi massimi storici sul sentiment positivo degli investitori: la variante Omicron non fa paura, nonostante il dilagare dei contagi, e le speranze sono per una fine anticipata della pandemia. Sul fronte macroeconomico, gli indici PMI hanno indicato un'espansione economica in rallentamento nell'eurozona a dicembre, mentre l'Istat ha segnalato che l'inflazione tendenziale ha raggiunto i livelli più alti dal 2008.



L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,23%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,26 dollari per barile.



Aumenta di poco lo spread, che si porta a +136 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,23%.



Nello scenario borsistico europeo bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,74%, resta vicino alla parità Londra (+0,17%), e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,60%.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 28.041 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 30.649 punti.



Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,12%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,06%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Pirelli, con un importante progresso del 3,59%, dopo la promozione degli analisti.



In evidenza Telecom Italia, che mostra un forte incremento del 2,02%.



Buona performance per Fineco, che cresce dell'1,56%.



Sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno dell'1,27%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Enel, che ottiene -1,03%.



Deludente Terna, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Buzzi Unicem, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.



Discesa modesta per Campari, che cede un piccolo -0,54%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Autogrill (+1,77%), Ferragamo (+1,72%), Brembo (+1,62%) e CIR (+1,28%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG, che prosegue le contrattazioni a -3,13%.



Sensibili perdite per doValue, in calo del 2,33%.



Calo deciso per El.En, che segna un -1,68%.



Sotto pressione Piaggio, con un forte ribasso dell'1,62%.