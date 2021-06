In rialzo Bed Bath & Beyond: secondo BofA non è più meme stock

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Spicca il volo Bed Bath & Beyond, che si attesta a 29,99, con un aumento del 2,32%. La catena americana di negozi al dettaglio di beni per la casa beneficia del fatto che Bank of America ha ripristinato un rating "buy" sul titolo, affermando che gli investitori possono tornare ad acquistarlo ora che non sembra più essere un meme stock, cioè soggetto a grandi oscillazioni.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 31,61 e successiva a quota 34,32. Supporto a 28,9.