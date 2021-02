© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, in cui svetta TIM (con un rialzo di oltre il 7%), dopo la presentazione dei conti 2020 e del piano strategico.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,216. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.805 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,29%), raggiunge 61,85 dollari per barile.Invariato lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,64%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,70%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,08%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,22%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 25.037 punti.Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,52%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,35%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori telecomunicazioni (+5,46%), vendite al dettaglio (+0,81%) e automotive (+0,69%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utility, che riporta una flessione di -0,46%.di Milano, troviamo Telecom Italia (+7,61%), Inwit (+2,94%), Unicredit (+1,84%) e Stellantis (+1,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Snam, che continua la seduta con -1,17%.In rosso Mediobanca, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,04%.Discesa modesta per Terna, che cede un piccolo -0,89%.Pensosa Moncler, con un calo frazionale dello 0,86%.di Milano, Cattolica Assicurazioni (+8,30%), Ferragamo (+2,96%), Zignago Vetro (+2,87%) e Fincantieri (+2,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tinexta, che ottiene -3,39%.Spicca la prestazione negativa di Saras, che scende dell'1,26%.Tentenna Falck Renewables, con un modesto ribasso dello 0,69%.Giornata fiacca per SOL, che segna un calo dello 0,66%.