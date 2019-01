In recupero la borsa di Milano e gli altri mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -mentre la borsa americana staziona attorno alla parità.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,143. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.303,1 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,56%.Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +244 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,63%.piatta Francoforte, che tiene la parità, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dell'1,29%, buona performance per Parigi, che cresce dello 0,81%.Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,72 miliardi di euro, in ribasso (-10,68%), rispetto ai precedenti 1,93 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 211.118, rispetto ai precedenti 213.902, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,67 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.Su 218 titoli trattati in Borsa, 90 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 113. Invariate le rimanenti 15 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico (+3,10%), alimentare (+2,13%) e utility (+1,49%). Nel listino, i settori tecnologia (-1,71%) e viaggi e intrattenimento (-1,35%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, brilla Azimut, con un forte incremento (+2,93%).Ottima performance per Diasorin, che registra un progresso del 2,51%.Exploit di Campari, che mostra un rialzo del 2,37%.Su di giri Atlantia (+2,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Juventus, che ha terminato le contrattazioni a -6,75% su prese di profitto.Lettera su Pirelli, che registra un importante calo del 2,29%.Preda dei venditori UBI Banca, con un decremento dell'1,93%.Si concentrano le vendite su STMicroelectronics, che soffre un calo dell'1,57%.del FTSE MidCap, doBank (+5,93%), Danieli (+5,29%), SOL (+3,10%) e Banca Farmafactoring (+2,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Reply, che ha terminato le contrattazioni a -3,79%.Affonda Mondadori, con un ribasso del 2,32%.Crolla Piovan, con una flessione del 2,28%.Vendite a piene mani su Cembre, che soffre un decremento del 2,57%.