(Teleborsa) - Si muove in buon rialzo il titolo Fincantieri, che tratta in utile dell'1,35% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuiscono rumor di stampa secondo cui entro poche settimane potrebbe essere siglato un contratto da 2,3 miliardi di euro con la Marina Militare Italiana. L'indiscrezione raccolta da Il Sole 24 Ore parla della realizzazione di quattro sottomarini U212 Nfs su licenza della tedesca ThyssenKrupp Marine Systems.A livello comparativo su base settimanale, il trend del principale complesso cantieristico al mondo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fincantieri rispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo di Fincantieri ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,5695 Euro. Supporto a 0,553. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,586.