In negativo Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, in un clima di risk-off che sta premiando oro yen. Una corsa agli asset considerati dagli investitori porti più sicuri. Gli operatori sono stati "gelati" dal crollo choc dell'export cinese e dalle decisioni della Banca centrale europea che hanno riacutizzato le paure di un rallentamento dell'economia globale.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,122. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.293,4 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,78 dollari per barile, con un ribasso dell'1,55%.Invariato lo spread, che si posiziona a +245 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,51%.seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dello 0,76%. Sotto pressione Londra, che accusa un calo dell'1,05% mentre guarda al voto parlamentare sulla Brexit in calendario la prossima settimana. Debole Parigi, che registra una flessione dello 0,51%. Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dello 0,89% sul FTSE MIB.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti alimentare (+0,87%) e chimico (+0,65%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori automotive (-1,95%), tecnologia (-1,41%) e bancario (-1,33%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Azimut, mostrando un incremento dell'1,68%.Guadagno moderato per Campari, che avanza dello 0,82%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con -3,16%. Sensibili perdite per Leonardo, in calo del 2,62%.del FTSE MidCap, Piaggio (+1,30%), Inwit (+1,23%), Technogym (+1,08%) e Acea (+1,00%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Popolare di Sondrio, che ottiene -3,39%.