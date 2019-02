In Italia 50.797 imprese cinesi attive sul territorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Dalla Cina con furore" verrebbe da pensare guardando i dati dai quali si evince che sonoLe province maggiormente interessate dal commercio asiatico sono quelle diche segue il capoluogo lombardo conAltri luoghi investiti dal fenomeno sono Firenze, che si aggiudica la medaglia di bronzo, con quasi 4mila piccole attività registrate, ricorsa da Roma, con oltre 3mila, e Napoli, che ne ospita 2.500.A riferirlo è lache ha pubblicato un focus in cui analizza i dati in occasione delche si celebra in data odierna, 5 febbraio e che aprirebbe le porte all'inizio dell'anno del maiale.In particolare si evidenzia che, secondo quanto si evince dai dati del Registro Imprese, quasiIl secondo poi si concentrerebbe principalmentecon 7.485 su 17.572 in Italia () mentre il primo vedrebbe la Lombardia come regione con maggiore densità di fornitori di prestazioni alla persona (1.908 su 4.775, il 40%) oltre che di ristoratori e baristi (2.564 imprenditori su 7.131, ovvero il 36%) cinesi.A Milano, in particolar modo, la comunità del Dragone è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi sei anni con un aumento del 36% delle attività cinesi.