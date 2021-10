In forte rialzo la Borsa di Tokyo

Venerdì 15 Ottobre 2021, 08:15

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Tokyo, con il Nikkei 225 in rialzo dell'1,55%; sulla stessa linea, l'indice di Shenzhen avanza dello 0,63%, arrivando a 14.428 punti, e il listino di Shangai dello 0,51%. Le Borse asiatiche sono positive in scia ai guadagni registrati da Wall Street, arrivati anche grazie alle positive trimestrali del settore bancario.



In denaro Hong Kong (+1,19%); sulla stessa linea, in rialzo Seul (+0,88%) e positivo Sydney (+0,71%). Il mercato azionario di Mumbai è chiuso per la Festa del Dussehra.



Composto rialzo per l'Euro contro la valuta nipponica, che si muove con un guadagno dello 0,48%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 14 ottobre si presenta piatta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,13%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 2,96%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Venerdì 15/10/2021

06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,6%)



Lunedì 18/10/2021

04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4%; preced. 5,3%)

04:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)

04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 1,3%)

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 2,5%).