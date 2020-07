In forte rialzo la Borsa di Tokyo

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Tokyo, con il Nikkei 225 in rialzo del 2,14%; sulla stessa linea, giornata brillante per l'indice di Shenzhen, che termina in crescita del 3,28%.



In rialzo Hong Kong (+1,15%); sulla stessa linea, su di giri Seul (+1,68%).



In denaro Mumbai (+0,7%); sulla stessa tendenza, sale Sydney (+0,95%).



Controllato progresso per l'Euro contro la valuta nipponica, che scambia in salita dello 0,25%. Risultato positivo per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che lievita dello 0,71%. Piccolo spunto rialzista per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,12%.





