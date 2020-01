In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Finale debole per le principali borse europee, con gli indici che correggono, complice la chiusura per festività della borsa di Wall Street.Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,108. Sale leggermente il prezzo dell'oro, a 1.560,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,7 dollari per barile.Migliora lo spread, che scende fino a +161 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,35%.nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità. Debole Londra, che registra una flessione dello 0,30%. Sotto la parità anche Parigi, evidenziando un decremento dello 0,36%., che scambia con un calo dello 0,57% sul FTSE MIB.Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+1,02%), immobiliare (+0,74%) e beni industriali (+0,55%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni per la casa (-1,72%), bancario (-1,13%) e sanitario (-1,08%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata Pirelli, che mostra un incremento dell'1,70%.Tonica Prysmian che evidenzia un bel vantaggio dell'1,34%.Si muove in modesto rialzo Atlantia, evidenziando un incremento dello 0,97%.Bilancio positivo per Poste Italiane, che vanta un progresso dello 0,92%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -3,16%.Seduta negativa anche per Diasorin, che mostra una perdita dell'1,80%.Al Top tra le azioni italiane a, Falck Renewables (+4,54%), Reply (+4,29%), Cattolica Assicurazioni (+3,82%) e Sesa (+3,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su MARR, che prosegue le contrattazioni a -2,40%.Scivola Salini Impregilo, con un netto svantaggio dell'1,96%.In rosso Cementir Holding, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di Mondadori, che scende dell'1,62%.