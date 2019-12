In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sul sentiment degli investitori pesano i timori sull'economia cinese con l'avvicinarsi della scadenza (il 15 dicembre) per l'entrata in vigore di dazi statunitensi su beni del Paese.Nel fine settimana sono stati resi noti i dati della bilancia commerciale della Cina che ha evidenziato un export ancora in calo, mentre le importazioni sono salite per la prima volta da aprile.Sul mercato Forex, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,107. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.462,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), a 58,76 dollari per barile, dopo che i membri OPEC+ hanno scelto di incrementare il taglio alla produzione di greggio di 500.000 barili al giorno fino a marzo 2020, portandola a 1,7 milioni di barili/giorno. L'obiettivo è quello di sostenere i prezzi dell'oro nero ed evitare un eccesso di offerta il prossimo anno.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,53% a quota +161 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,30%.Francoforte riporta un -0,18%; si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,25%, mentre Parigi soffre un calo dello 0,37%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,30%.In luce sul listino milanese il comparto chimico, con un +1,93% sul precedente.Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti sanitario (-0,96%), beni per la casa (-0,83%) e media (-0,80%).di Piazza Affari, resistente Banco BPM, che segna un piccolo aumento dello 0,75%.Pirelli avanza dello 0,70%.Si muove in modesto rialzo Atlantia, evidenziando un incremento dello 0,59%.Bilancio positivo per CNH Industrial, che vanta un progresso dello 0,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Azimut, che ottiene -2,18%.Sotto pressione Ferragamo, con un forte ribasso dell'1,60%.Soffre Diasorin, che evidenzia una perdita dell'1,37%.Preda dei venditori Buzzi Unicem, con un decremento dell'1,01%.del FTSE MidCap, SOL (+2,56%), Banca MPS (+1,49%), Mutuionline (+0,97%) e Banca Ifis (+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Mondadori, che continua la seduta con -2,61%.Vendite a piene mani su Maire Tecnimont, che soffre un decremento del 2,25%.Pessima performance per Falck Renewables, che registra un ribasso del 2,11%.Si concentrano le vendite su Tod's, che soffre un calo dell'1,67%.