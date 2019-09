In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Prevale la cautela tra gli investitori mentre sale l'attesa per la12 settembre. Gli addetti ai lavori si attendono un taglio dei tassi sui depositi e la ripresa del quantitative easing dal prossimo mese.Sul mercato dei cambi, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,105. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.496,2 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 57,93 dollari per barile.Torna a scendere lo spread, attestandosi a +151 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,93%.deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Londra che cede lo 0,22%. Discesa modesta per Parigi che arretra dello 0,51%., che scambia con un calo dello 0,39% sul FTSE MIB.Apprezzabile rialzo (+0,66%) a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento.Nel listino, i settori automotive (-1,72%), costruzioni (-1,48%) e media (-1,08%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza UnipolSai (+1,23%), Unipol (+1,19%), Recordati (+0,63%) e Hera (+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari, che continua la seduta con -2,80%.Giù anche Amplifon, che registra un ribasso del 2,33%. In rosso Nexi, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.Al Top tra le azioni italiane a, Illimity Bank (+2,83%), Piaggio (+1,92%), Autogrill (+1,19%) e Banca Farmafactoring (+1,05%). Carel Industries scende di oltre 6 punti percentuali.