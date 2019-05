In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, sull'acuirsi delle tensioni commerciali tra USA e CinaNessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,119. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%.Sale lo spread, attestandosi a +272 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,66%.giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,67%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,24%, e sotto pressione Parigi, che accusa un calo dell'1,08%.: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,79%, continuando la seduta a 23.028 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,6%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,19%).Chimico (+1,26%) e costruzioni (+1,15%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-2,29%), immobiliare (-1,37%) e servizi finanziari (-1,29%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Leonardo (+6,4%) all'indomani della trimestrale.Acquisti a piene mani su Buzzi Unicem, che vanta un incremento del 2,23%.Effervescente Amplifon, con un progresso del 2,20%.Juventus avanza dell'1,73%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -6,60% dopo i conti.Sessione nera per Azimut, che lascia sul tappeto una perdita del 3,26%.Scivola CNH Industrial, con un netto svantaggio del 2,81%.In caduta libera STMicroelectronics, che affonda del 2,63%.Al Top tra le azioni italiane a, Piaggio (+3,61%), SOL (+1,55%), Credito Valtellinese (+1,46%) e Banca Ifis (+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su RCS, che ottiene -3,51%.Pesante Brembo, che segna una discesa di ben -2,63 punti percentuali, dopo la diffusione della trimestrale.Seduta drammatica per FILA, che crolla del 2,40%.Sensibili perdite per Banca Popolare di Sondrio, in calo del 2,16%.