In flessione l'indice siderurgico a Piazza Affari (-1,12%)

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per l'indice italiano delle azioni siderurgiche, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Basic Materials ha avviato la seduta a 34.925,89, in discesa di 390,21 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue all'insegna della cautela scambiando a 348,15, dopo aver avviato la seduta a 348,59.



Tra i titoli del FTSE MIB, sottotono Tenaris, che passa di mano con un calo dell'1,12%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, a picco Isagro, che presenta un pessimo -4,35%. © RIPRODUZIONE RISERVATA