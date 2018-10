In flessione l'indice del settore alimentare italiano (-1,06%), giornata da dimenticare per Bioera

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il comparto alimentare a Piazza Affari, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Food & Beverage.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha terminato la seduta a 76.061,72, in discesa di 817,56 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Alimentare europeo si è mosso all'insegna della cautela a 519,37, dopo aver avviato la seduta a 521,77.



Tra le azioni più importanti dell'indice alimentare di Milano, chiusura in rosso per Campari, che termina la seduta segnando un calo dell'1,27%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, in forte ribasso Bioera, che chiude la seduta con un disastroso -5,41%.



A picco Massimo Zanetti Beverage, che chiude gli scambi con un pessimo -2,63%.



Giornata fiacca per Valsoia, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,79%. © RIPRODUZIONE RISERVATA