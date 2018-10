In flessione il settore utility italiano (-0,78%), netto calo registrato da K.R.Energy

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il comparto utility in Italia, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Utilities.



Il FTSE Italia Utilities ha avviato la seduta a 24.829,39, in discesa di 193,55 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice Utilities dell'Area Euro prosegue all'insegna della cautela scambiando a 265,61, dopo aver avviato la seduta a 266,34.



Nel listino principale, retrocede Terna, con un ribasso dell'1,16%.



Discesa modesta per Enel, che cede un piccolo -0,89%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, pressione su Acea, che tratta con una perdita dell'1,57%.



Vendite su IREN, che registra un ribasso dell'1,53%.



Tra le small-cap di Milano, a picco K.R.Energy, che presenta un pessimo -4,66%.



Pensosa Edison R, con un calo frazionale dello 0,86%. © RIPRODUZIONE RISERVATA