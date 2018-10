In flessione il settore beni di consumo italiano (-1,09%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il comparto dei beni di largo consumo, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'indice EURO STOXX.Il FTSE Italia Consumer Goods ha avviato la seduta a 119.266,21, in discesa di 1.307,65 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue all'insegna della cautela scambiando a 353,73, dopo aver avviato la seduta a 353,69.Tra le azioni più importanti dell'indice beni di consumo di Milano, ribasso scomposto per Ferrari, che esibisce una perdita secca del 2,24% sui valori precedenti.Sotto pressione Brembo, con un forte ribasso dell'1,93%.Tentenna Luxottica, con un modesto ribasso dello 0,87%.Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto beni di consumo, aggressivo avvitamento per Brunello Cucinelli, che tratta in perdita del 2,37% sui valori precedenti.Soffre Technogym, che evidenzia una perdita dell'1,89%.Preda dei venditori OVS, con un decremento dell'1,41%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice beni di consumo, retrocede molto Rosss, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,68%.Affonda Bialetti Industrie, con un ribasso del 5,43%.Crolla Stefanel, con una flessione del 2,05%.