(Teleborsa) - Si attende a ore il documento contenente le linee guida sul trasporto aereo in cui la Commissione Europea indicherà che le compagnie aeree potrà utilizzare tutti i posti disponibili a bordo dei propri aeromobili. Il solo obbligo sarà quello di indossare la mascherina, da parte dei passeggeri e del personale di volo, così come di quello aeroportuale.



