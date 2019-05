In calo la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A preoccupare gli investitori è l'intensificarsi delle. Pesa anche loper la questione Brexit.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,116. Perde terreno l'oro, che scambia a 1.275,5 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,86%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,64%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +275 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,64%.Francoforte, mostra un decremento dello 0,58%. Poco mosso Londra, che lima lo 0,07%. Debole Parigi, -0,18%., con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,22%.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,43 miliardi di euro, in calo di 404 milioni di euro, rispetto ai 2,84 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,8 miliardi di azioni, rispetto ai 0,93 miliardi precedenti.Su 220 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 112 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 88. Invariate le rimanenti 20 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori alimentare (+1,03%), chimico (+0,99%) e viaggi e intrattenimento (+0,88%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti assicurativo (-1,15%), bancario (-1,14%) e tecnologia (-0,73%).Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+1,72%), Moncler (+1,33%), Fiat Chrysler (+0,94%) e Campari (+0,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banco BPM, che ha terminato le contrattazioni a -3,22%.Soffre Saipem, che evidenzia una perdita del 2,46%.Lettera su Poste Italiane, che registra un importante calo del 2,23%.Preda dei venditori UBI Banca, con un decremento del 2,03%.di Milano, ASTM (+3,89%), Sias (+2,83%), CIR (+2,57%) e Piovan (+2,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Mondadori, che ha archiviato la seduta a -3,52%.Affonda Banca Ifis, con un ribasso del 2,95%.Crolla Credito Valtellinese, con una flessione del 2,84%.Vendite a piene mani su De' Longhi, che soffre un decremento del 2,71%.