In calo l'indice delle società High Tech italiane (-1,53%)

(Teleborsa) - Scivola il comparto tecnologico a Milano, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology marcia a quota 49.170,97 con un peggioramento di 754,08 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l'indice tecnologico dell'Area Euro, che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 457,13 dopo un avvio a 460,01.



Tra i titoli del FTSE MIB, sottotono STMicroelectronics, che passa di mano con un calo dell'1,75%.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice tecnologia, giornata fiacca per Reply, che tratta in ribasso dello 0,74%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, aggressivo avvitamento per Cad It, che tratta in perdita del 6,92% sui valori precedenti.



Sensibili perdite per It Way, in calo del 2,54%.



Be Think, Solve, Execute scende dell'1,57%. © RIPRODUZIONE RISERVATA