In caduta libera Mcafee su annuncio di vendita di 20 milioni di azioni

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 8 Settembre 2021, 16:15







(Teleborsa) - Peggiora la performance di Mcafee, con un ribasso del 6,11%, portandosi a 25,44. Il titolo accusa la notizia che alcuni degli investitori esistenti venderanno 20 milioni di azioni della società in una transazione a blocchi.



La vendita corrisponde a quasi il 12% del capitale della società. Al prezzo di chiusura di martedì di 27,09 dollari, la transazione ammonta a 542 milioni di dollari. L'importo potrebbe aumentare di altri 81 milioni di dollari se i sottoscrittori esercitassero un'opzione di over-allotment per acquistare altre 3 milioni di azioni dai venditori.



Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 24,98 e successiva 24,53. Resistenza a 26,12.







(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)