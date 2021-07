In caduta libera Lordstown Motors su inchiesta Dipartimento di Giustizia

Venerdì 2 Luglio 2021, 18:30

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per Lordstown Motors, che tratta in perdita del 10,58% sui valori precedenti, portandosi a 9,3. A incidere sull'andamento del titolo della casa automobilistica americana di veicoli elettrici (quotata al Nasdaq) è la notizia che il Dipartimento di Giustizia USA avrebbe aperto un'inchiesta sulla società.

Lo riporta il Wall Street Journal, il quale sottolinea che l'inchiesta è gestita dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan ed è in una fase iniziale, anche se non viene riportato il motivo per cui è sotto indagine. Non è la prima grana per la società, che è anche attenzionata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) per il processo che ha portato alla sua quotazione (avvenuta lo scorso anno) e i suoi annunci sugli ordini ricevuti.

Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 8,423 e successiva 7,542. Resistenza a 10,32.