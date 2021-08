In arrivo nuova ondata di caldo africano: mercoledì 8 bollini rossi

1 Minuto di Lettura

Lunedì 9 Agosto 2021, 15:45







(Teleborsa) - Nuova ondata di calore in arrivo nelle prossime ore che coprirà, in particolare mercoledì, tutta la penisola, ad esclusione dell'area nord-ovest con Genova e Torino. Il sistema di alert del ministero della Salute, online sul sito del dicastero, segnala 4 città a bollino rosso e 9 arancione che mercoledì diventeranno rispettivamente 8 e 13 sulle 27 città monitorate.





Il bollino arancione indica le temperature elevate e le condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in alcuni gruppi di popolazione. Quello rosso il rischio che persiste per 3 o più giorni.



E nella settimana del grande caldo la Protezione Civile lancia l'allarme: nei prossimi giorni il rischio incendi aumenterà in tutto il paese, complici temperature che potrebbero superare i 45 gradi, e dunque è necessaria la massima attenzione da parte delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini.



A chiedere il massimo impegno per evitare una nuova emergenza, il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio, alla luce delle previsioni meteo: fino a Ferragosto l'Italia sarà investita da un'ondata di caldo africano, con temperature che arriveranno a 45 gradi al Sud, a 36-37 gradi nelle città della pianura Padana e fino a 28-30 gradi a 1.500 metri. "Un evento estremo con pochi precedenti" dicono gli esperti, provocato da un campo di alta pressione sub-tropicale che investirà il Mediterraneo e che avrà il suo epicentro nelle giornate tra martedì e giovedì.











(Foto: © Aleksandr Papichev/123RF)