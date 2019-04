In arrivo il rapporto preliminare su incidente 737 Max 8

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' attesa in settimana la pubblicazione del rapporto preliminare sulle cause dell'incidente occorso al Boeing 737 Max 8 dell'Ethiopian Airlines, precipitato il 10 marzo scorso con il suo carico di 157 persone. Un disastro che, combinato con quello che ha coinvolto nell'ottobre 2018 lo stesso tipo di velivolo in flotta alla Lion Air con 189 vittime, ha provocato la messa a terra del 737 Max e costretto Boeing a riprogrammare il software di volo, ritenuto causa dei due incidenti aerei.Intanto, però, fonti anonime hanno anticipato quelle che dovrebbero risultare le conclusioni riportate nella fase preliminare dell'inchiesta su quanto accaduto subito dopo la partenza dall'aeroporto di Addis Abeba. Sembrerebbe sia emerso che nella fase di decollo i piloti abbiano seguito, né più né meno, le procedure di emergenza indicate dalla Boeing senza riuscire a riportare il velivolo nell'assetto corretto. Sarebbero poi andati a vuoto i ripetuti tentativi di riprendere il controllo, prima comandando la disattivazione del sistema Mcas, sviluppato dal costruttore per contrastare una situazione di stallo e che comporta l'automatico abbassamento del muso dell'aereo, e poi riattivandolo mentre il velivolo continuava a puntare verso il basso.Nei giorni scorsi Boeing ha comunicato di avere completato l'aggiornamento del software, sottoposto a numerosi test e applicato al simulatore di volo del 737 Max 8, ma per fare tornare in servizio il velivolo occorrerà riottenere le certificazioni dalla Federal Aviation Administration