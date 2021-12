Imu prima casa, stretta nel Dl Fisco: esente solo una a famiglia. Ecco cosa cambia

Imu prima casa, giro di vite nel Dl Fisco: un emendamento approvato nelle commissioni Finanze e Lavoro al Senato stabilisce che l'esenzione vale solo per un'abitazione a famiglia anche qualora una delle due case si trovi in un altro Comune. Contrariamente a quanto attualmente previsto i due coniugi non potranno più scegliere di risiedere in due case in Comuni differenti e non pagare così l'Imu.

APPROFONDIMENTI TASSE Tasse sulle case, lo Stato incassa oltre 50 miliardi... ECONOMIA Bollette, Nomisma prevede maxi stangata. Fondi in manovra non...

Bollette, Nomisma prevede maxi stangata. Fondi in manovra non bastano

Tasse sulle case, lo Stato incassa oltre 50 miliardi l’anno. «Via l’Isee dai bonus»

La Cassazione

Si tratta - viene spiegato - di una norma che risponde a una sentenza della Cassazione ancora più restrittiva che stabiliva il pagamento dell'Imu per entrambe le abitazioni qualora i coniugi fossero residenti in due immobili diversi.