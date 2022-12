Mercoledì 21 Dicembre 2022, 06:37

Nuovi aiuti alle aziende italiane che esportano in Russia e Ucraina, slittamento a giugno della dichiarazione Imu, proroga dei contratti di espansione, Tpl ed Alitalia. Governo pronto a licenziare il consueto decreto Milleproroghe di fine anno. Il provvedimento, composto di 22 articoli, contiene diverse novità in materia Pa, lavoro e politiche sociali, infrastrutture, trasporti, ambiente e sicurezza energetica.

Come previsto, considerato il protrarsi della guerra, Palazzo Chigi ha deciso di prorogare, per tutto il 2023, gli aiuti destinati alle imprese che esportavano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia. Il meccanismo, finanziato quest'anno con 700 milioni, resterà invariato: aiuti fino ad un massimo di 400 mila euro per ciascuna Pmi che abbia perduto almeno il 20 per cento del giro d'affari a causa del conflitto. Previdenza: il governo ha scelto di rifinanziare, fino al 2025, il contratto di espansione, la misura di supporto alle imprese (con almeno 50 dipendenti) in crisi finanziaria che varino una riorganizzazione aziendale e favoriscano l'esodo anticipato verso la pensione dei dipendenti. Tra l'altro, dal 1 gennaio, si abbassa a 500 il numero dei dipendenti, previsto originariamente a mille, per quelle imprese di particolare rilevanza strategica che volessero accedere al contratto di espansione impegnandosi a effettuare una assunzione per ogni tre lavoratori prepensionati. In questo caso, almeno il 50% dei lavoratori assunti non dovrà aver compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento dell'assunzione. In tema di mobilità, stop al ritiro dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale Euro 2. Il decreto sopprime il termine fissato lo scorso anno, con un decreto legge, che vieta in tutto il territorio nazionale la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 a partire dal 2023. Novità in arrivo in campo fiscale: il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (Imu) relativa all'anno di imposta 2021, che scadeva il 31 dicembre prossimo, è prorogato al 30 giugno 2023.

DOSSIER ALITALIA

Rinviata, per tutti gli operatori sanitari, l'introduzione della fatturazione elettronica che sarebbe dovuta scattare il prossimo anno. Il governo ha anche riaperto il dossier Alitalia decidendo di prolungare anche nel 2023 l'amministrazione straordinaria dell'azienda. La scelta è stata fatta per poter indennizzare i titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, che 'sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato''. Immobili: sarà prorogata di un anno la possibilità di utilizzare le risorse destinate a proprietari di case occupate. In campo sanitario viene prorogata al 30 giugno 2023 l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia Covid, istituita con la fine dello stato di emergenza e diretta dal generale Tommaso Petroni. L'Unità avrebbe dovuto operare fino al 31 dicembre di quest'anno per passare, dal 1 gennaio 2023, funzioni e rapporti al ministero della Salute. Questa scadenza slitta pertanto al prossimo 1 luglio.