"IMQ Excellence Certificate", Aspi riceve certificato e rating di integrazione dei sistemi di gestione

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia ha celebrato l'obiettivo del Piano di Trasformazione di certificazione integrata dei processi aziendali con la Cerimonia di Consegna dell'ottenuto per "l'alto numero e la qualità dei sistemi ISO certificati e per l'impegno costante dimostrato nel miglioramento continuo dei propri processi". All'evento, svoltosi a Roma, hanno partecipato tra gli altri l'e l'"I volumi di investimenti che il nostro Gruppo sta affrontando – afferma– non hanno eguali rispetto al passato: questa sfida non può prescindere da un sistema di gestione integrato, veloce ed efficiente. Perseguire l'obiettivo di piena eccellenza operativa è elemento irrinunciabile per l'attuazione del piano trasformazione aziendale. L'implementazione e la certificazione esterna di un sistema di gestione unico e integrato, fondato sulla mappatura di processi, le responsabilità, i rischi e le procedure, dimostra l'impegno della società e di tutti i colleghi verso il potenziamento delle iniziative volte al miglioramento continuo delle performance aziendali".L'ha anche consegnato all'ad Aspi ilvalutato sulla base dello schema IMQ-IMS che ha assegnato alla società ilSi tratta di un'attestazione che riguarda l'intero ecosistema aziendale di Autostrade per l'Italia, ovvero la capacità di far interagire e integrare tra loro i diversi sistemi di gestione aziendale.