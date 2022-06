IMQ, Aspi ottiene la certificazione integrata di tutti i processi aziendali

(Teleborsa) - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza della circolazione stradale, qualità, ambiente, anticorruzione e Diversity&Inclusion. Queste le certificazioni conformi alle norme internazionali ISO che Autostrade per l'Italia ha ottenuto nel corso degli anni. Oggi, nell'ambito del proprio Piano di Trasformazione, Aspi ha completato la certificazione integrata di tutti i processi aziendali, a seguito di audit svolto dall'ente esterno accreditato IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità). L'ente – fa sapere Aspi in una nota – ha riconosciuto all'azienda anche il certificato di eccellenza per l'impegno e la dedizione di tutti coloro che hanno partecipato al piano di integrazione dei sistemi di gestione della società.



Il Sistema di Gestione è l'insieme di procedure e regole, descritte in norme riconosciute a livello internazionale, volto a definire e raggiungere obiettivi aziendali, finalizzati al miglioramento continuo delle performances. "L'azienda infatti, anche attraverso l'adozione di soluzioni tecnologicamente innovative, – si legge nella nota – mira ad essere leader nella transizione verso un modello di mobilità sostenibile, che garantisca una gestione integrata del ciclo di vita delle infrastrutture di mobilità (ricerca, ingegneria, costruzione, esercizio, manutenzione) e assicuri le migliori condizioni di lavoro e prestazioni di sicurezza (degli utenti e dei lavoratori), la tutela ambientale, la qualità dell'asset autostradale e dei servizi offerti".