Imprese, Unioncamere: ad aprile 415mila opportunità di lavoro

(Teleborsa) - Nelsono circale entrate programmate dalleed oltrese si osserva il trimestreSi conferma ad aprile la tendenza a una crescita congiunturale deiin particolare nel comparto dei servizi turistici, incoraggiato nelle previsioni degli operatori dai numerosiIn chiave tendenziale si registra, però, una generale, che testimonia una sostanziale tenuta di numerosi comparti produttivi che tuttavia non compensano i rilevanti cali di entrate evidenziati neQueste ed altre le indicazioni che emergono dal Bollettino mensile del Sistema informativorealizzato da- Nonostante lesui mercati internazionali che condizionano ledel nostropesando quindi sulle scelte occupazionali degli operatori in particolare del(tra aprile 2018 e aprile 2019: -6,1%), si registra una crescita complessiva delle entrate programmate nell'industria (+3,2% su base annua, pari a 3.550 contratti in più): sono le, insieme ai comparti della metallurgia e della meccatronica a caratterizzare il saldoinvece, iche evidenziano una flessione del 4,4% delle entrate programmate rispetto ad aprile 2018, trainati verso l'area negativa, come detto, dai circa