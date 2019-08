Fondo Tikehau investe 25 milioni in Assiteca

Il fondo internazionale Tikehau Capital è entrato nel capitale di Assiteca, il più grande broker assicurativo italiano e quotato al mercato AIM di Borsa Italiana, attraverso un aumento di capitale riservato pari a 25 milioni di euro, corrispondente a una quota del 23,43%, a un prezzo di sottoscrizione pari a 2,50 euro per azione.

L'operazione, il cui closing è atteso per metà novembre, è finalizzata a dare impulso all'importante progetto di crescita di Assiteca, che prevede anche acquisizioni a conferma del proprio ruolo di aggregatore. L'operazione «consentirà ad Assiteca di proseguire e accelerare il progetto di crescita attraverso acquisizioni mirate, a conferma del proprio ruolo di aggregatore e di campione nazionale sul mercato italiano del brokeraggio assicurativo. Ancora oggi - commenta il presidente Luciano Lucca - il nostro mercato è caratterizzato dalla presenza di molte piccole e medie imprese il cui consolidamento rappresenta un'ottima opportunità di sviluppo strategico per Assiteca e per le aziende target».

Assiteca ha 20 sedi in Italia, due in Spagna (Barcellona e Madrid), una in Svizzera (Lugano), oltre 100 Paesi in Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global.

Tikehau è un gruppo di alternative asset management e di investimento indipendente quotato all’Euronext di Parigi con 23,4 miliardi di Euro di gestione e un patrimonio netto pari a 3 miliardi di Euro al 30 giugno 2019. Tikehau investirà in ASSITECA attraverso il fondo di private equity pan europeo del Gruppo, Tikehau Growth Equity II (TGEII) specializzato in investimenti di minoranza a sostegno della crescita.

