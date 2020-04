Imprese, quasi trentamila in meno nel primo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quasiin meno nei primi tre mesi del 2020 contro un calo diE' quanto emerge della fotografia scattata da Unioncamere – InfoCamere sui dati ufficiali sullaitaliane nei primi tre mesi dell'anno."Ildelle imprese tra gennaio e marzo di quest'anno - si legge nel comunicato - risente delle restrizioni seguite alle rappresenta ilSi tratta di un dato che evidentemente si riflette anche a livello. Gli effetti conseguenti allo stato di eccezionalità in cui l'economia reale si sta muovendo appesantiscono il risultato di un bilancio che nei primi tre mesi dell'anno chiude sempre in rosso per effetto dellesul finire dell'anno precedente".Inche, in misura minore,Tra gennaio e marzo - spiega ancora Unioncamere - si registranonuove aperture, a fronte ddello stesso trimestre dell'anno precedente, econtro ledello