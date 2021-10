Imprese, prosegue il Roadshow regionale "Destinazione export"

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Prosegue il roadshow regionale "Destinazione Export", una iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e realizzato da Agenzia ICE, SACE e SIMEST e, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Unioncamere.

La 2^ tappa del ciclo di 4 incontri virtuali dedicati alle imprese che vogliono esportare è rivolta al Nord-Est. Il primo appuntamento lo scorso 27 settembre era dedicato al Mezzogiorno e alle isole. Le prossime tappe saranno rivolte al Nord-Ovest (Giovedì 18 novembre) ed al Centro (Martedì 14 dicembre).

Le tappe, divise per aree regionali, avranno l'obiettivo di "guidare" le PMI lungo 7 step fondamentali per avviare e consolidare la propria presenza all'estero, utilizzando gli strumenti predisposti e riuniti sul portale pubblico Export.gov.it. Il Roadshow è pensato sia per chi ha intenzione di avvicinarsi ai mercati esteri, sia per chi già opera già oltreconfine ma intende dare una spinta in più al proprio business (Paesi target, pianificazione ingresso nel mercato, digitalizzazione business, contratto commerciale, rischi e liquidità necessaria).



Alla seconda tappa interverranno alle ore 11.00: Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Carlo Ferro, Presidente Agenzia ICE; Pierfrancesco Latini, Amministratore Delegato SACE; Mauro Alfonso, Amministratore Delegato SIMEST.