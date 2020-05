Imprese, prestiti fino a 800mila euro e 30 anni di tempo per restituirli

Sale a 30 anni il tempo a disposizione delle imprese per restituire i finanziamenti (fino a 800mila euro) presi attraverso il Dl liquidità. «L'approvazione dell'emendamento con il quale si innalza fino a 30 anni il periodo per la restituzione dei finanziamenti accordati alle imprese attraverso il Dl liquidità» fino a 800 mila euro «è un grande risultato. È stato un lavoro di squadra tra Governo e Parlamento, con il contributo decisivo del Partito democratico», spiega il parlamentare del Pd Gianni Dal Moro commentando l'ok alle modifiche al provvedimento approvate in commissione.



«Oggi dalla Commissione europea è arrivato il via libera alla nostra proposta di allungare il tempi di restituzione dei finanziamenti. La proposta che ho presentato e che ha avuto fin da subito il forte sostegno di molti colleghi ha consentito di vincere una battaglia complicata ma possibile - sottolinea Dal Moro - È stata una decisione di buon senso che rappresenta un aiuto concreto e diretto per le nostre imprese e in particolare alle pmi che potranno chiedere il finanziamento fino al 25% restituendolo in 30 anni con la copertura delle garanzie pubbliche fino a 80% e 20% copertura Confidi».

