Imprese piccoli Comuni, tesoro per l'economia

(Teleborsa) - Un veroperdel nostro Paese. Le imprese presenti neigenerano piùdi quelle ubicate nelle grandi città. E' quanto emerge da una elaborazione realizzata dall'Ufficio studi della CGIA per conto di ASMEL, l'Associazione per laSussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che rappresenta oltre 2.800 Comuni in tutta Italia.- Nel dettaglio, le fabbriche, gli uffici, i negozi e le botteghe presenti nei piccoli Comuni conproducono ildel PIL generato da tutto il comparto economico privato presente nel Paese (industria e servizi); un'incidenza superiore a quella ascrivibile alle attività situate nelle grandi città (), ovvero quelle con più di"A differenza delle grandiafferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo -e tanti problemi di dimensione sovracomunale da affrontare. La forte concentrazione delle attività produttive nelle realtà territoriali minori impone a questi Sindaci risposte importanti su temi come la tutela dell'ambiente, la sicurezza stradale, la mobilità, l'adeguatezza delle infrastrutture viarie e la necessità di avere un trasporto pubblico locale efficiente. Sonoche richiedono unsu larga scala che, spesso, non si può attivare a causa delle poche ra disposizione".