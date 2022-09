Imprese, MiSE: altri 250 milioni per accordi innovazione

Martedì 20 Settembre 2022, 17:00







(Teleborsa) - "A sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo industriale sul territorio nazionale" il Ministero dello Sviluppo economico ha stanziato nuove risorse pari a 250 milioni di euro "per finanziare ulteriori progetti presentati lo scorso 11 maggio dalle imprese nell'ambito del primo sportello dedicato agli Accordi per l'innovazione".





Lo rende noto lo stesso Mise precisando che con questo rifinanziamento, che si aggiunge alla dotazione iniziale di 500 milioni prevista dal Fondo nazionale complementare al PNRR e ai 591 milioni individuati con decreto del ministro Giorgetti del 25 maggio 2022, "è stato possibile procedere a uno scorrimento dell'elenco delle proposte progettuali, ammettendone alla fase di valutazione altre 80 rispetto a quelle già in istruttoria".



"È invece in programma nel mese di dicembre l'apertura del secondo sportello relativo agli Accordi per l'innovazione, con una dotazione finanziaria di ulteriori 500 milioni di euro a valere sul Fondo nazionale complementare al PNRR" aggiunge il Ministero.