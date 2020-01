© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per la prima volta lerappresentano ilpercepito a livello globale (delle risposte), facendo passare al secondo posto(con ildelle risposte).E' quanto rileva l', il 9° sondaggio annuale di Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) sui principali rischi aziendali, che quest'anno ha avuto una partecipazione record con più di 2.700 esperti provenienti da oltre 100 paesi.La consapevolezza della minaccia informatica è, spinta dalle aziende che si affidano sempre più ai dati e ai sistemi IT e da una serie di. Sette anni fa si era classificata solo al 15° posto con appena il 6% delle risposte.Ancora a livello globale,i rischi legati ai(al terzo posto con il 27% delle risposte) e quelli legati ai(al settimo posto con con il 17%). In particolare sono soprattutto la guerra commerciale USA-Cina, la Brexit e il riscaldamento globale le preoccupazioni crescenti per aziende e nazioni.I dati emersi- sottolinea Joachim Müller, CEO di AGCS - evidenziano che "il rischio informatico ed il cambiamento climatico sono le due sfide più impegnative che le aziende dovranno affrontare nel nuovo decennio".Per quanto concerne In Italia, i rischi maggiormente percepiti dalle aziende sono ancora, al primo posto con il 51% delle risposte, seguita dai(49%, in crescita rispetto al 38% del 2019). Al terzo posto ilo d'immagine (29%), che nell'ultimo anno ha scalato ben due posizioni superando le, quarte con il 20%.