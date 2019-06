Imprese, meno profitti e investimenti nel 1° trimestre

(Teleborsa) - Le imprese fanno meno profitti e frenano gli investimenti nel primo trimestre del 2019. E' quanto emerge dalla pubblicazione dell'ISTAT, riguardante i dati del conto trimestrale delle AP, che comprende anche le società non finanziarie.



La quota di profitto, per quanto riguarda il primo trimestre del 2019, è scesa di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, portandosi al 40,7%.



Il calo di questo indicatore è il risultato di una flessione dell'1% del risultato lordo di gestione e di una crescita dello 0,6% del valore aggiunto. Mentre il tasso di investimento delle società non finanziarie, sempre nel primo trimestre, è stato pari al 21,1% in diminuzione di 0,4 punti percentuali, a forte di una contrazione degli investimenti fissi lordi dell'1,4%. © RIPRODUZIONE RISERVATA