Imprese, Marcegaglia: clima molto complesso, serve responsabilità

(Teleborsa) - "Si percepisce grande preoccupazione.Lo ha dettopresidente della Marcegaglia Holding ed ex numero uno di Confindustria, in merito al clima che si respira tra gli imprenditori al forum Ambrosetti, al via oggi.Servono soluzioni soprattutto a livello europeo e servono immediatamente. Non possiamo aspettare mesi ma nemmeno più giorni. Qui bisogna agire subito", ha aggiunto Marcegaglia secondo la quale "C'è il rischio, quasi la certezza di non riuscire più a fare alcune produzioni, il che vorrebbe dire anche cassa integrazione per i lavoratori e povertà per le famiglie"."Ci sono produzioni che non stanno più in piedi ma in generaleha spiegato ancora.ha proseguito -. Speriamo che al consiglio europeo dei prossimi giorni ci sia un avanzamento. Se questo non dovesse avvenire, c'è il rischio che l'Europa si rompa. Davanti a un problema come questo, che riguarda tutti, simile alla pandemia e alla crisi finanziaria, serve una soluzione congiunta". "Mi sembra che Putin apra e chiuda i rubinetti del gas seguendo logiche non legate ai prezzi ma a questioni assolutamente geopolitiche, sperando così di dividere l'Europa - ha sottolineato l'ex presidente di Confindustria -.Se l'Europa non interviene, serve uno scostamento di bilancio? "Preferirei di no.", ha risposto Marcegaglia.